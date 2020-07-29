زينة تكشف تطورات حالة شقيقتها الصحية

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة زينة عبر حسابها الخاص على “إنستغرام”، صورة تجمعها بالفريق الطبي المعالج لشقيقتها في المستشفى الذي ترقد فيه بعد إصابتها بنزيف في المخ، حيث أعلنت تحسن الحالة الصحية لشقيقتها نسرين، وعلقت قائلة: “الحمد لله أولاً وأخيرا وبشكر ربنا أولا ثم بشكركم من قلبي.. الطاقم الطبي وعلى رأسهم العالم أستاذ جراحة المخ والأعصاب بالقصر العيني الدكتور المحترم عمرو صفوت والدكتورة صافي والدكتور المحترم ومدير المستشفي أستاذ التخدير د. هشام”.

وأضافت زينة: “شكرا بجد على إنقاذ حياة أختي ربنا يكرمكم شكرًا كمان لبسمة ممرضة العناية المركزة وجميع طاقم التمريض ادعولها ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة لولادها ولينا يا رب”.

وكانت نسرين رضا شقيقة الفنانة زينة، قد تعرضت إلى وعكة صحية حادة، نقلت إثرها إلى أحد المستشفيات، لتلقي العلاج اللازم.

وعانت “نسرين” من نزيف في المخ، حيث داهمتها الآلام منذ فترة دون أن تعرف سببًا واضحًا لهذا الألم حتى جرى اكتشاف الأمر بعد زيادة الأعراض، ووضعت تحت الملاحظة في العناية المركزة، للاطمئنان عليها.