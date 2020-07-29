بالفيديو – عاصي الحلاني يطهو ويعلمك تحضير هذا الطبق بطريقة فريدة

متابعة بتجــــــــــرد: نشر فارس الغناء العربي عاصي الحلاني فيديو حقق نسبة مشاهدة واسعة في أوساط المتابعين وظهر فيه وهو يقوم بتحضير أحد الأطباق في الهواء الطلق.
ورداً على سؤال عن نوع الطعام الذي أشار إلى أنه يعد طبق الطماطم واللحم. وبدا أنه لا يجيد تقطيع الخضار بشكل صحيح. وتبين بعد ذلك أنه قام بإضافة مكونات أخرى مثل البصل الأخضر والفليفلة والملح. واشار في المقطع إلى انه يرغب في تحضير الوصفة بطريقة غير عادية أي باستخدام وعاء الفخار وعلى الفحم.
وأطلق الفيديو موجة من التعليقات التي أشارت في معظمها إلى عفوية الفنان ومهارته في تحضير الطعام. إلا أنه تعرض في المقابل للانتقادات حيث أشار بعض الناشطين إلى أنه لم يكن عليه عرض الفيديو فيما يعاني الكثيرون في بلده من ضائقة اقتصادية وفيما لا يجد بعضهم ما يسدون به رمقهم. وجاء في التلعيقات: “كورونا والناس موجوعة يا فنان” و”حلو كتير كمان فنان بالطبخ نيالا مرتك” و”بس بحب قلك في ناس ببلدك عم تاكل من الزبالة حرام”.
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