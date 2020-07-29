متابعة بتجـــــــــــرد: تتسعد النجمة بلقيس فتحي لطرح مجموعة من الأغنيات خلال الفترة المقبلة، تصدرها تباعًا عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.
ورفعت بلقيس خلال الساعات الماضية، منسوب التشويق لدى جمهورها على مواقع التواصل الإجتماعي، وأطلقت البرومو الرسمي لأغنيتها الجديدة المققر صدورها خلال أيام؛ ولم تكشف بلقيس بعد عن تفاصيل الأغنية ما زاد الموضوع إثارة وترقب.
كما أعلنت بلقيس عن سلسلة من الأغنيات التي انشغلت بالعمل على تنفيذها في الأشهر الماضية، وقالت عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “سلسلة أعمال عربية فنية قادمة في الطريق بعد أشهر متواصلة من العمل وتقريبا فيه اشياء كانت مستحيلة بسبب ظروف كورونا ولكن التفكير خارج الصندوق لا يوقفه شي ان شاء الله..يا ترى وين راح تكون المحطة الأولى اكتبوا توقعاتكم من التيزرات”.
كانت هذه تفاصيل خبر بلقيس ترفع منسوب التشويق بمقطع ترويجي لأغنيتها الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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