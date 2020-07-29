أحمد فلوكس ينهي جدل حبس شقيقته بسبب سرقته

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد الأنباء التي تم تداولها عن حبس المخرجة يسر فلوكس، شقيقة الفنان أحمد فلوكس، ستة أشهر على خلفية سرقتها الصفحات الخاصة بشقيقها على مواقع التواصل الاجتماعي، أصدر الأخير، بيانًا صحافياً، بشأن هذا الأمر.

وشمل البيان نفي عائلة فلوكس ما أشيع بشأن القضية، مؤكدة أن ما حدث ناتج عن سوء فهم، وتقديرات خاطئة أدت إلى هذا الأمر، حيث بدأ الأمر في شهر شباط (فبراير) بإدارة حسابات الفنان المصري، من قبل أحد العاملين بشركة الدعاية والإعلان التي تديرها شقيقته المخرجة يسر فلوكس، وفوجئنا في يوم من الأيام بوجود صفحة تحمل اسم الفنان، فطلب أحمد من المسئول عن صفحته الرسمية العمل على إغلاقها، من خلال تقديم البلاغات لإدارة موقع “فيسبوك”.

وقرر أحمد تقديم بلاغ رسمي لدي مباحث الإنترنت، يشتكي فيه انتحال أحد الأشخاص شخصيته عبر الإنترنت، ليفاجأ بعدها بتحويل نشاط الصفحة إلى بيع الملابس.

وتابعت شقيقته: “بتتبع مباحث الإنترنت الأمر، اكتشفوا أن من تقدم بالبلاغات من مكان يطابق عنوان شركته، وبالتالي أصبحت أنا – من وجهة نظرهم- المسئولة عن انتهاك الحساب الشخصي لأحمد فلوكس، ولم نعلم بالأمر إلا قبل أيام، حين فوجئت أنني صدر حكم بحبسي 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ.

Advertisements

وقامت الأسرة بعمل معارضة على الحكم، لمحاولة استوضاح الأمر، ومن جانبه، قام أحمد فلوكس بعمل تنازل عن المحضر، “فنحن أشقاء، وما حدث كله نتيجة سوء فهم ليس أكثر، فالقضية من شهر شباط (فبراير) ولم نتابع مجراها حتى وصلنا إلى خبر الحبس المتداول”.

ونشر أحمد على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه على إنستغرام صورة عائلية جمعته بوالده ووالدته وشقيقته وابنيها، وكتب معلقاً عليها بقوله: “اللي ملوش خير في أهله ملوش خير في حد”

وكانت محكمة جنح الدقي قد قررت أمس (الثلاثاء)، قبول المعارضة المقدمة من جانب المتهمة بسرقة حساب الفنان أحمد فلوكس على”فيسبوك”، على حكم حبسها سنتين غيابيًا، شكلًا، وفي الموضوع بتخفيف الحكم لـستة أشهر مع إيقاف التنفيذ.