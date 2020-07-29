خاص- هل يجمع عمل عربي مشترك بين زياد برجي وروجينا؟

Jul 29, 2020
لبت النجمة المصرية روجينا دعوة النجم اللبناني زياد برجي وزوجته سناء الى العشاء بحضور عدد من الاصدقاء وذلك على هامش تواجدها في بيروت لإستكمال تصوير مسلسل “أسود فاتح”.
وعلم موقع “الخليج 365” أن مفاوضات جارية قد تجمع زياد وروجينا بمشروع فني عربي. وفي حال وصلت المفاوضات الى خواتيم سعيدة سيشكلان ثنائياً لافتاً خاصة بعدما خطفت روجينا الأنظار بدور “فدوى” في مسلسل “البرنس” الى جانب النجوم محمد رمضان، احمد زاهر، أدوارد، اللبنانية نور وغيرهم. وعرض في رمضان 2020.
حضر العشاء خبير التجميل ديمتري سليم الذي يهتم بمكياج روجينا في “أسود فاتح” تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، بطولة هيفا وهبي، شريف سلامة، أحمد فهمي، روجينا، صبري فواز، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، عمر السعيد، حنان سليمان، نانسي صلاح وناصر سيف وغيرهم. ومن انتاج شركة الصبّاح.
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