شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى فى وصلة هزار مع كلبه وصديقه الوفى "ناركوس" × 3 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان ماجد المصرى عن حبه للكلاب من خلال 3 صور جديدة نشرها عبر حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، حيث ظهر فيها بصحبة "ناركوس" اسم كلبه الذى وصفه بأنه صديقه الوفى، حيث علق على تلك الصور بكتابة "مساء الفل، يوم جميل مع ناركوس، صديقى الوفى".



ماجد المصرى مع ناركوس

من ناحية أخرى بدأ النجم ماجد المصرى فى تصوير المشاهد الخارجية فى مسلسله "الوجه الآخر"، منذ يومين حيث يصور عددا من المشاهد داخل كازينو وكافيهات داخل الشيخ زايد، والتي تجمع بينه وبين الفنانة نسرين طافش وعدد آخر من النجوم، ويستمر التصوير حتى نهاية الأسبوع الجارى وبعدها يحصل فريق العمل على إجازة يومين من التصوير بسبب عيد الأضحى ويعود المصرى لديكور القرية الذكية لاستكمال التصوير.

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ماجد المصرى

مسلسل "الوجه الآخر" من إنتاج شركة سينرجى وقصة ماجد المصرى، وسيناريو وحوار، فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش، وانطلق تصوير العمل منذ أسبوعين تقريباً في الديكور الرئيسي للعمل وهو ديكور شركة بالقرية الذكية، ومقرر أن يعرض العمل بداية سبتمبر المقبل.





ويناقش النجم ماجد المصرى فى المسلسل، قضية مهمة فى المجتمع، وهو صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.

مسلسل "الوجه الآخر" يعد ثانى بطولات ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.