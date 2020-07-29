شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث صور للطفل وائل حسن بطل محاكمة على بابا وغدا تتفتح الزهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفت الانتباه بموهبته وخفة ظله فبدأ مشوار الفنى القصير بأدوار البطولة فى أعمال مهمة رغم طفولته وصغر سنه، وظلت أعماله وصورته عالقة فى أذهان الملايين رغم غيابه عن الأضواء لمدة تزيد عن 30 عاماً.

الطفل فاروق الذى لفت الانتباه فى المسلسل الاجتماعى الشهير "غدا تتفتح الزهور" بخفة ظله وهو يردد مسابقاً إخوته الكبار"وأنا وأنا وأنا"، وهو يغنى مع الفنان الكبير محمود ياسين والفنانة الكبيرة سميرة أحمد للسيارة القديمة "حلوة يازوبة".

وفى فيلم محاكمة على بابا شارك البطولة مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى والفنانة إسعاد يونس قدم دور طارق الابن الأوسط الذى يهوى كرة القدم.

إنه الطفل وائل حسن أحد أشهر أطفال الفن خلال فترة الثمانينيات والذى شارك فى العديد من الأعمال المهمة وحصل فيها على أدوار البطولة ومنها مسلسلات على الزيبق وبرديس وعلاء وصفاء والأصدقاء وغدا تتفتح الزهور واللص المجهول وفيلم محاكمة على بابا ومسرحية سيدة الحوش وغيرها من أعمال، ثم ابتعد وغاب عن الأضواء نهاية الثمانينيات.

التقينا باالفنان وائل حسن الذى يعمل الآن فى المحاماة ليكشف تفاصيل بداياته ورحلة مشواره الفنى وأسباب ابتعاده عن الفن رغم تألقه فى حوار لليوم السابع ينشر قريبا كاملا.

Advertisements

وكشف وائل حسن أن شقيقته الأكبر منه ريم حسن سبقته إلى عالم الفن حيث كانت طفلة موهوبة شبهها الكثيرون بموهبة الطفلة فيروز، وكان يصاحبها خلال البروفات، حيث قامت ببطولة مسرحية" الصغيرة" مع وحيد سيف وأحمد راتب ونجاح الموجى.

وقال وائل حسن: "كنت بروح معاها البروفات وشافونى ورأوا إنى موهوب فأخذونى للمشاركة فى مسلسل غدا تتفتح الزهور، وكان دور بطولة مع شقيقتى ريم والطفل طارق يحيى وكانت أسمائنا توضع بعد الأربعة الكبار سميرة أحمد ومحمود ياسين وصلاح قابيل وجميل راتب، وحصلت فى هذا المسلسل على أعلى أجر يحصل عليه طفل وقتها وهو مبلغ 100 جنيه فى الحلقة.

وأكد طفل الفن المميز أن العمل الفنى كان مرهقا ً بشكل كبير خاصة لطفل فى سن صغير ، وأنه ابتعد حين كان مقبلا على الشهادة الإعدادية فتوقف عن التمثيل.



بطل محاكمة على بابا (1)



بطل محاكمة على بابا (2)