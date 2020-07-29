شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الفنانة رحاب الجمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة رحاب الجمل عن وفاة والدتها صباح اليوم الأربعاء، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث كتبت "إنا لله وإنا إليه راجعون والدتى فى ذمة الله".



رحاب الجمل

وشاركت رحاب الجمل فى مسلسلين خلال شهر رمضان الماضى الأول هو "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.

والمسلسل الثانى وهو "2 فى الصندوق" الذى شاركت فى بطولته إلى جانب حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله ومحمود البزاوى وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى.