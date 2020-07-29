شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل مدير بنك يقود عصابة لسرقته فى "الخطة العامية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان عمرو عبد الجليل دور مدير بنك خلال أحداث فيلم "الخطة العامية"، للنجمين على ربيع وتوتة – محمد عبد الرحمن، ويساعدهم على سرقة البنك الذي يعمل فيه خلال الأحداث، ويبدأ فى تكوين تشكيل عصابى من ثلاث أشخاص على ربيع وتوتة وغادة عادل، ويدعوا أنهم مكفوفون، وتتوالي الأحداث في إطار كوميدي، والفيلم من إخراج معتز التوني، تأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم كنز.

يشار إلى أن عمرو عبد الجليل يشارك في بطولة فيلم "النمس والإنس" للنجم محمد هنيدى والذى يواصل تصويره بشكل يومى في الديكور الخاص به باستوديو شريف عرفة.

Advertisements

وكان آخر ظهور لعمرو عبد الجليل في السينما فيلم "كازابلانكا"، والذى عرض عام 2019، وشارك في بطولته كل من الفنان أمير كرارة وإياد نصار وغادة عادل ولبلبلة ومجموعة من النجوم تأليف هشام هلال.

وعرض لـ عمرو عبد الجليل مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف في شهر رمضان الماضى من إخراج ياسر سامى وتأليف عمرو سمير عاطف، وشارك في بطولته كل من سهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعى، ومحمد لطفى وآخرين من النجوم.