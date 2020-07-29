وفاة والدة رحاب الجمل

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت الفنانة رحاب الجمل وفاة والدتها اليوم الأربعاء، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، والدتي في ذمة الله". ولم توضح تفاصيل الجنازة والعزاء. وظهرت الفنانة رحاب الجمل رمضان الماضي في مسلسل "البرنس" بطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون.

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