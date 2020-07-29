تراند اليوم : فنانة شهيرة تستغيث بالسيسي: أنت قولت إنك مبترضاش بالظلم .. وأنا عايزة دلوقت حقي

ناشدت فنانة شهيرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لكي يأتي لها بحقها.

وكتبت الفنانة حنان شوقي على حسابها عبر موقع التواصل الإجتماعي بيانا جاء فيه "أناشد الرئيس المحترم عبد الفتاح السيسي، رئيس المصريين، وأقول له يا سيادة الرئيس حضرتك قولت قبل كده، إن كل فرد في مصر هياخد حقه، ونحن لا نرضى بظلم أحد".

وتابعت: "ها أنا أشكو إليك من إنسانة مصرية تعيش على أرض هذا الوطن ولي حقوق عند مصريين يعملون في مجال الفن، ويرفضون أن يعطوني حقي، فقد تعاملت مع شركة للإنتاج، ولي عندهم مبلغا ماليا منذ سنوات ويرفضون إعطائي باقي حقوقي، كما تعاملت مع شركة إنتاج أخرى ولي عندهم مبلغا من المال ويرفضون أيضا منحي حقوقي".

واستطردت: "وعندما لجأت للنقابة قال لي النقيب الدكتور أشرف زكي ارفعي قضية"، مضيفة: "حضرتك عارف إن القضية ستكلف مبالغ للمحامين، وأنا ليس معي ما يكفي لهذا، فضلا على إني أشكو إليك يا سيادة الرئيس تجاهل شركات الإنتاج للممثلين والممثلات الذين يجلسون في بيوتهم منذ فترة دون عمل".

وتساءلت: "فماذا يفعل هؤلاء؟.. والفن مصدر رزقهم الوحيد، هل نموت جوعًا.. أو نموت قهرًا، ألجأ إليك سيدي الرئيس أنا وكثير من أصدقائي لحل مشاكلنا، وأعانك الله علينا، وحفظ الله مصر".