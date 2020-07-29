تراند اليوم : "صابرين" تتوعد بمقاضاة هؤلاء: قد أعذر من أنذر

توعدت الممثلة المصرية صابرين بمقاضاة أي شخص يسيء إليها في تعليقات على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت صابرين عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام: "أي حد هيكتب كلمة فيها إساءة أو تنمر هعمل تصرف مش لصالحه.. وقد أعذر من أنذر من هذه اللحظة".

ودأبت صابرين على إثارة الجدل في تصريحاتها ومواقفها خلال السنوات الأخيرة، وكان أكثرها إثارة للجدل حين تخلت عن حجابها في نوفمبر الماضي، ما جعلها في موضع انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تخرج باكية في مداخلة تليفزيونية لتؤكد أنها لم تكن محجبة منذ البداية وإنما ‏محتشمة.