تراند اليوم : رفيقة نجاح عادل إمام تُشهد الله أمام الملايين أنها لم تقم بهذا التصرف المحرج خلال حياتها

خرجت فنانة مصرية شهيرة عن صمتها وعلقت على مسألة تتجنب الكثير من الفنانات الحديث فيها.

و كشفت الفنانة شيرين عن رأيها في عمليات التجميل التي تقوم بها الكثير من الفنانات خلال هذه الفترة .

وقالت شيرين في لقاء مع برنامج "التاسعة" : لم ألجأ لعمليات التجميل .. لأن الله خلفنا في أجمل صورة.

وأضافت ساخرة: مش لازم شفايفي تكون مترين ومناخيري نفس الأمر .

وتابعت: الله خلق الإنسان في أبهى صورة وعمليات التجميل يجب أن تكون في أضيق النطاق .

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واستدركت: جراحو التجميل لهم أهمية كبيرة في حياتنا وبخاصة لو تعرض شخص لحادث أو غيره من الأمور المشابهة.

وختمت: أشهد الله أنني لم أقم بعملية تجميل في حياتي .

وحققت الفنانة شيرين شهرة واسعة من خلال مشاركتها مع الفنان عادل إمام في كافة أجزاء فيلم "بخيت وعديلة" الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.