غداً.. عرض "حلم سعيد" على يوتيوب وزارة الثقافة

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة و ضمن مبادرة " خليك في البيت - الثقافة بين ايديك" يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار ضمن مبادرة " اضحك - فكر - اعرف" غداً الخميس، عرض "حلم سعيد” عن قصة "العازف الأجير” لأنطون تشيكوف.
ومن المقرر أن يعقّب العرض لقاء مع الناقد ياسر صادق، وذلك في تمام الحادية عشر مساء على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع اليوتيوب.
يذكر أن مبادرة " اضحك - فكر - اعرف" تقدمها فرقة مسرح المواجهة و التجوال تحت إدارة الفنان سامح بسيوني بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح تحت إدارة الفنان إيهاب فهمي ، لتقديم ١٠ مسرحيات لقصص قصيرة تم مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف .
الجدير بالذكر أن عرض "ليلتكم سعيدة "من بطولة محمد فهيم، محمد ناصر، أحمد نبيل، إخراج تامر كرم.
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