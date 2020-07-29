ثلاث فتيات في أغنية تايلور سويفت تحية لصديقتها

متابعة بتجــــــــــرد: أثار الألبوم الثامن «فلكلور» للمطربة الأمريكية تايلور سويفت، عاصفة من الجدل والتعليقات على سوشيال ميديا، بعد أن اكتشف المعجبون والمستمعون أن إحدى أغنياته الـ16 تحتوي على أسماء بنات صديقتها الممثلة بليك ليفلي وزوجها ريان رينولدز.

الأغنية التي لاحظها المعجبون تحمل اسم بيتي، وهي البنت الصغرى لبليك ليفليل وزوجها الممثل ريان رينولدز، وتذكر كلماتها أيضاً جيمس وإينيز ابنتا بليك ورينولدز.

وهذه ليست المرة الأولى التي تضمن فيها سويفت أسماء بنات صديقتها ليفلي، ففي ألبومها قبل الأخير Reputation أو «سمعة»، الذي صدر منذ 3 أعوام، ذكرت اسم ابنتها جيمس في أغنيتها Love Story، كما استعانت بصوتها فيها.

الألبوم الذي صدر في 23 يوليو الجاري حقق مبيعات تخطت 1.3 مليون نسخة في أول 24 ساعة من طرحه في الأسواق، كما سيطر على منصات العرض والموسيقى الرقمية، محققاً 79.4 مليون مشاهدة على منصة سبوتفاي وهو رقم قياسي للمطربات وفقاً لتقديرات مسؤولي المنصة.

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كما حقق الألبوم 35.47 مليون مشاهدة على منصة أبل ميوزيك، وهو رقم قياسي جديد للألبومات الغنائية.

واعترفت المطربة الأمريكية أن «فلكلور» ساعدها على أن تصب كل أحلامها ومخاوفها وأهوائها ونزواتها وتأملاتها، وذلك عبر أغنياته الـ16 التي تعبر عنها تماماً.

وقالت في بيان بمناسبة صدور الألبوم: «لقد خططت لأمور كثيرة في الصيف الحالي، ولكنها لم تتحقق، هناك شيء واحد فقط لم يكن مخططاً له أنجزته وهو ألبومي الثامن».