صراع مع الخوف والجنون والحب لتحقيق حلم النجومية في Die Hart

متابعة بتجــــــــــرد: حول الإرادة، والتغلب على الذات، والموازنة بين الخوف والنجاح، التمرد على الواقع، والتحليق وراء الحلم، واقتناص الفرصة التي لا تأتي سوى مرة واحدة، تدور أحداث المسلسل الأكشن الكوميدي Die Hart أو «موت هارت» الذي تعرضه حالياً منصة كويبي الرقمية للأفلام والفيديو على مدار 10 حلقات.
وطرحت الممثلة الإنجليزية ناتلي إيمانويل، عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستغرام» «التريلر» أو الإعلان التشويقي للمسلسل، الذي يلعب على التشابه بين اسمه والفيلم الشهيرdie hard لممثل الأكشن الكبير بروس ويلز وعرض أول أجزائه في عام 1988.
ويلعب الممثل كيفن هارت في المسلسل شخصيته في الحياة، حيث يمل من لعب دور الصديق الكوميدي للبطل، ويقرر أن يلعب الأدوار الرئيسة سواء الرومانسية أو الأكشن ويصبح بطلاً لأنه يعتقد أنه لا يقل في الإمكانيات والموهبة عن أي نجم.
وتأتيه فرصة العمر عندما يعرض عليه مخرج مشهور دور البطولة في فيلم أكشن، ولكن بشرط أن يتدرب في ورشة تمثيل يديرها مجنون مهووس بالقمر هو رون ويلكوس.
ويتعين على هارت أن يفعل المستحيل ويتغلب على مخاوفه وجبنه الغريزي، ويقوم بأعمال وحركات أكشن يدفعه إليها مدربه المجنون ومنافسته العنيدة في الورشة أو المدرسة «ناتالي إيمانويل»، وذلك لتحقيق حلمه في اقتناص دورعمره الذي قد لا يتكرر.
«موت هارت»، من تأليف ديريك كولستاد، وتريبر كلانسي، وإخراج إريك أبيل، ولين أودينغ، وبطولة كيفن هارت، وناتلي إيمانويل، وجون ترافولتا، وجوش هارتنت.
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