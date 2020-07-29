بعد تعافيه من كورونا.. أندريا بوتشيلي: أين هي خطورة الفيروس؟!

متابعة بتجــــــــــرد: كشف النجم الإيطالي الشهير وأسطورة الأوبرا، أندريا بوتشيلي، وهو مريض سابق تعافى مؤخراً من الإصابة بمرض «كوفيد-19» الذي يسببه فيروس كورونا، عن شكه في مدى خطورة «ما يسمى بالوباء»، بحسب قوله.

وقال في مؤتمر عقد أمس الاثنين في مجلس الشيوخ الإيطالي: «أعرف الكثير من الأشخاص وأشكر الله لأنني لا أعرف أي شخص انتهى به الأمر في العناية المركزة. إذاً، أين كل هذه الخطورة.»

وقال بوتشيلي (61 عاماً)، الذي أصيب بالفيروس في مارس الماضي ولكن الأعراض التي ظهرت عليه كانت خفيفة، إنه انتهك أوامر الإغلاق التي كانت مفروضة لاحتواء الفيروس، لأن الاضطرار إلى البقاء في المنزل «لا يبدو عادلاً أو صحياً».

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وأوضح وهو يتحدث بدون قناع: «عندما شعرت بأنني محروم من حرية ترك المنزل من دون ارتكاب أي جريمة، شعرت بالإذلال والإهانة».

وكان بوتشيلي قال في وقت سابق إنه وزوجته وطفليه أصيبوا بالفيروس ولكن لم يمرض أحد من أسرته بشدة، مضيفاً: «لا شيء سوى (درجات) حرارة بين 37.2 و37.3 تقريباً».

وفي عيد الفصح، في 12 أبريل، أحيا بوتشيلي حفلاً موسيقياً في كاتدرائية خاوية من الحضور في ميلانو. وكان الهدف من الحفل نشر الأمل في مدينة تضررت بشدة جراء الجائحة.