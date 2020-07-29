جمال ابنة عبدالله الرويشد يجذب الأنظار.. هل تشبه والدها؟

متابعة بتجـــــــــــرد: أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان الاهتمام بصورة نشرتها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وظهرت فيها ابنة الفنان الكويتي عبدالله الرويشد.

وتعليقاً عليها كتبت: ” صورة اسيل ابنة الفنان عبدالله الرويشد. تشبه و لا ما تشبهه؟”. وتوالت الردود حيث أثنى عدد كبير جداً من المتابعين على جمال الشابة الطبيعي خصوصاً أنها ظهرت من دون مكياج أو بمكياج خفيف جداً. وتطرق آخرون إلى الشبه بينها وبين والدها حيث رأى بعضهم أن درجة التقارب في الملامح كبيرة فيما لفت آخرون إلى العكس.

ومما جاء في التعليقات: ” تشبهه حيل وتهبل هو أصلاً مزيون” و” جميلة يكفي إنه جمالها طبيعي” و” تشبهه كثير جميلة ماشاء الله مثل أبوها” و”ماشاء الله عليها مملوحة ويكفي جمالها أحس طبيعي” وحققت الصورة أكثر من 85 ألف إعجاب.

ويذكر أن أسيل تعمل في مجال تصميم الأزياء وخصوصاً الدراعات الخليجية والقفاطين، علماً أنها شاركت في عروض أزياء مختلفة.