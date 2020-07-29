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متابعة بتجــــــــــــرد: استعاد عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة لوالدة الفنانة السورية كندة علوش وظهرت فيها برفقتها وهو ما أطلق ةموجة من التلعيقات التي تناولت في معظمها الشبه بين الأم والإبنة.
وفي هذا السياق رأى بعض المتابعين انهما تتشاركان الكثير من الملامح فيما اشار آخرون إلى أن الممثلة ورثت بعض ملامح والدتها من دون ان تكون نسخة عنها.
وتبين من خلال البحث أن كندة نشرت الصورة في وقت سابق على حسابها الخاص على التطبيق وارفقتها حينها بالتعليق: “مع حبيبة قلبي وروحي. الله يخليها ويحفظها الصورة مو كتير واضحة بس حبيتا. شو رأيكم؟”.
كما ظهرت الام في صورة نشرتها الممثلة لمناسبة يوم الأم وظهرت فيها إلى جانبها مع طفلتها الوحيدة حياة وعلقت: ” الدنيا أم الله يخليلي الي بسند راسي عليها والي شايلتني بقلبا وعيونا ويطولي بعمرا ويحفظلي حياتي الصغيرة يلي ضمتا بتسوى الدنيا والي خلت لحياتي معنى. الله يخليلكن أمهاتكن ويخليكن لولادكن ويصبر كل مين فقد أمو. الصورة من سنة”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور – هل تشبه كنده علوش والدتها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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