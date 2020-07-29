صديقة النجم الهندي المنتحر في دائرة الشبهات.. هذا ما يتهمها به والده

متابعة بتجــــــــــرد: ما زالت قضية النجم الهندي سوشانت سينغ راجبوت الذي أنهى حياته عن طريق الانتحار تتفاعل. وفي آخر المستجدات أفادت مصادر الشرطة الهندية لوكالة الانباء الهندية بأن والده تقدم ببلاغ ضد صديقته ريا تشاكرابورتي، متهماً إياها بتحريض ابنه على الانتحار.

وعلى إثر هذا تم تشكيل فريق تحر لجمع المعلومات حول القضية. ويأتي هذا على خلفية إعلان وفاة النجم منتحراً في 14 حزيران (يونيو) 2020. وشمل التحقيق في القضية العديد من الأشخاص منهم ريا وشقيقها شويك و40 آخرون.

ويذكر أن الصديقة تعرضت لموجة واسعة من الانتقادات والتنمر بعد وفاة الممثل وكشفت من خلال حسابها على “إنستغرام” أنها تعرضت للتهديد بالاغتصاب والقتل. وطالبت وزارة الداخلية بإحالة القضية إلى التحقيق مستعينة بشرطة الجرائم الإلكترونية.

وعلقت على انتحار صديقها من خلال رسالة وجهتها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات وجاء فيها: “مر الآن أكثر من شهر منذ وفاة سوشانت المفاجئة” واضافت: “لدي ثقة كاملة بالحكومة. لكن من أجل العدالة أطلب منكم أن يبدأ جهاز CBI التحقيق في القضية. أريد فقط أن أفهم ماهية الضغوط التي دفعت سوشانت إلى الإقدام على الانتحار. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، ريا تشاكرابورتي”.