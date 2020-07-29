شيراز: غناء إليسا يزعجني وسعادتي لا توصف بهذا الأمر

متابعة بتجــــــــــرد: صرّحت الفنانة اللبنانية شيراز أن غناء مواطنتها إليسا بأغنيتها الجديدة “صاحبة رأي” أزعجها، وتحديدًا في المقاطع التي تحمل نوتات عالية وتستوجب الغناء على طبقات عالية.

وقالت شيراز بمداخلة مصوّرة في برنامج “ضيف اليوم” عبر شاشة تلفزيون “الجديد”: “على المغنى في النوتات العالية في إزعاج، لم أفرح بالإستماع إلى الطبقات العالية في الأغنية”.

على صعيد آخر، احتفلت شيراز بتحقيق أغنيتها الشهيرة “كيف بدك عني تغيب” أكثر من 50 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”. ونشرت شيراز عبر صفحاتها في مواقع التواصل الإجتماعي تصميمًا لهذه المناسبة وأرفقته بتعليق جاء فيه: “ما بقدر اوصفلكم الفرحة يلي انا فيها بسبب هالنجاح يلي حمدالله قدرت حققه انا و شركة لايف ستايلز ستوديوز“.