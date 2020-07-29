نيكي ميناغ تختار مصممًا لبنانيًا للاعلان عن حملها

أعلنت مغنية الراب الأميركية نيكي ميناغ يوم الاثنين أنها تنتظر طفلها الأول، حيث قامت بنشر مجموعة صور لبطنها المنتفخة.

وكتبت المغنية على انستغرام كلمة ”حامل“ إلى جانب صورة لها وهي ترتدي حمالات صدر مرصعة بالجواهر بينما تحتضن بطنها العارية.

وفي صورة أخرى ظهرت مغنية الراب واقفة وهي ترتدي ثوباً جريئًا بينما تحتضن بطنها العارية أيضًا. وقد اختارت ميناغ ثوبها من مجموعة المصمم اللبناني االعالمي جورج حبيقة الذي قام بنشر الصورة عبر حسابه على انستغرام.

وكانت ميناغ قد صدمت معجبيها عندما أعلنت في أكتوبر الفائت أنها تزوجت صديقها منذ الطفولة كينيث بيتي وأنها ستعتزل الفن لتنشئ عائلة. لكنها أصدرت منذ ذلك الحين عدة أغنيات فردية، كاشفة إنها تعمل على ألبوم جديد.