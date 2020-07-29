شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تعود لبلاتوه "تقاطع طرق" بعد توقف 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت النجمة منى زكى لبلاتوة مسلسلها "تقاطع طرق" هذا الأسبوع مع المخرج تامر محسن، لاستئناف تصوير مشاهد العمل فى الديكور الرئيسى بأحد الاستوديوهات، والتى تتضمن المشاهد الداخلية، وذلك بعد توقف 3 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا، والذى تسبب فى خروج العمل من شهر رمضان الماضى.

وقرر المخرج تامر محسن الانتهاء من التصوير قبل نهاية العام الجارى، ومن المقرر أن تنافس به منى زكى فى موسم شهر رمضان المقبل لعام 2021، حيث انتهت منى من تصوير 30% من أحداث العمل والتى تجمع بينها وبين محمد فراج وتايسون – محمد ممدوح.

وتعود النجمة منى زكى لدراما رمضان بعد غياب 4 أعوام، لتناقش ملف الخيانة الزوجية فى مسلسلها الجديد، حيث تتزوج من الفنان محمد ممدوح ويخونها مع امرأة أخرى، وتدخل فى صراعات طويلة معه خلال أحداث المسلسل، وتسافر بعدها حتى تقابل محمد فراج ويحدث أمر يغير مجرى الأحداث.

يذكرأن مسلسل "تقاطع طرق" بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن.