تصوير كليب أغنية ديانا حداد الجديدة.. دون علمها!

متابعة بتجـــــــــرد: حقق كليب أغنية “مش راح نختلف” للفنانة ديانا حداد أكثر من 100 ألف مشاهدة بعد 24 ساعة فقط على طرحه، حيث تلقت ديانا عنه عددًا كبيرًا من الإطراءات عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي.

الكليب شكّل مفاجأة للفنانة ديانا حداد التي لم تكن تعلم به، حيث قامت المخرجة نهلة الفهد بالتعاون مع إدارة أعمال ديانا، على تنفيذ المونتاج دون علمها من فيديوهات مصورة من إحدى رحلاتها مع ديانا الى العاصمة الفرنسية باريس. وأكدت ديانا حداد سعادتها بهذه المفاجأة السارة والجميلة لها ولجمهورها الكبير في الخليج والوطن العربي الذي ينتظر منها المفاجآت أيضاً، وقالت: “لم أكن أعلم أن المواد التي تصورها لي أختي وصديقتي نهلة الفهد خلال رحلتنا الى باريس هي من أجل إستخدامها في كليب لهذه الأغنية، فعلاً فاجأتني هي وإدارة أعمالي بهذا الكليب”.

وأوضحت ديانا حداد أن الأغنية تحمل اللون اللبناني وهي من الأغنيات القريبة الى قلبها لما تحمله من أسلوب وكلمات مختلفة ولحنًا جميلًا جددت التعاون بها مع الملحن فضل سليمان والموزع عمر صباغ، حيث قامت بتسجيلها وتنفيذها بين دبي وبيروت.

جدير بالذكر أن الكليب تم طرحه بشكل حصري عبر قناة “روتانا” في موقع “يوتيوب” الى جانب موقع “ديزير” المتخصص بعرض الأغاني والفيديوهات العربية والعالمية.