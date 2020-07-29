مايا دياب بصورها الجديدة.. تضجّ أنوثة وإثارة

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية مايا دياب صورًا جديدة لها وشاركت بها المتابعين عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت مايا دياب في الصور بلقطات عفوية جدًا تم التقاطها لها في مكتبها الخاص بالعاصمة اللبنانية بيروت، وأشارت في تعليقها عليها إلى وقت المغيب فكتبت: “الساعة الذهبية”.

وكانت مايا دياب قد أحيت مؤخرًا حفلها الأونلاين الثالث واختارت الطبيعة لتطلّ منها على جمهورها.

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جدير بالذكر أن مايا طرحت منذ فترة أغنيتها الجديدة “نهارنا وردي” بعد أن قدمتها للمرة الأولى في برنامج “ضحك ولعب وجد” حيث غنتها بطريقة مباشرة خلال الحلقة.

وأغنية “نهارنا وردي” باللهجة المصرية وتتميز بالإيقاع الشرقي الراقص الذي تتميّز مايا دائمًا في تقديمه، وهي من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد.