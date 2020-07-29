شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير أب صعيدى فى الحكاية الثانية من فيلم "قمر 14" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بجسد النجم أحمد بدير دور أب صعيدى خلال أحداث فيلم "قمر 14" الذى يضم 5 حكايات درامية، ويكون أحمد بدير والد أسماء أبو اليزيد فى الحكاية الثانية مع أحمد حاتم ومحمد جمعة، ويحدث كثير من المفارقات بينهما خلال الأحداث، يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم خالد النبوى ودينا الشربينى وغادة عادل وشيرين رضا وبيومى فؤاد وأحمد مالك وأخرون للمخرج هادى الباجورى.

فيلم "قمر 14"، تدور أحداثه فى إطار رومانسي، و يضم 5 خطوط درامية، ولكل خط حكاية درامية، يقدم بطولتها عدد من الفنانين، وتأتى قائمة أبطال الحكايات كالتالى: الحكاية الأولى: غادة عادل، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والثانية: أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة: أحمد مالك، بيومى فؤاد، ومى الغيطى، والرابعة: دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة: خالد النبوى وشيرين رضا.

وكان آخر ظهور للنجم أحمد بدير فى رمضان 2019 من خلال مسلسل "حكايتى" لياسمين صبرى، ووفاء عامر وأحمد صلاح حسنى ونهال عنبر وادوارد، وجمال عبد الناصر، للمخرج أحمد سمير فرج، وتأليف محمد عبد المعطى.

أما فى السينما كان من خلال فيلم "دفع رباعى"، للمخرج إيهاب عبد اللطيف، وقصة جمال ربيع سيناريو وحوار محمد عواد، وشارك فى بطولته كل من الفنان أحمد عزمى ومحسن منصور وسناء يوسف، وعلاء زينهم.