شكرا لقرائتكم خبر عن يومان يفصلان أبطال "خان تيولا" على الانتهاء من تصوير الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يومان وينتهى فريق عمل فيلم "خان تيولا" من تصويره بالكامل، والذى يشارك فى بطولته عدد من الفنانين على رأسهم وفاء عامر ونضال الشافعى وراندا البحيرى، وتعود أحداث الفيلم إلى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.

ويعمل وسام المدنى مخرج الفيلم على الانتهاء من مونتاج الفيلم وأعمال الجرافيك حتى ويصبح الفيلم جاهزا للطرح بدور العرض، بالإضافة إلى انتهاء الموسيقار محمد ناصف من وضع الموسيقى التصويرية للعمل، ومن المقرر أن يطرح برومو مبدئي للعمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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يشار إلى أن فيلم "خان تيولا" من بطولة كل من وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة التي قد حرص على تواجدها مخرج العمل إيمانا منه بالمواهب التى تستحق أن تأخذ فرصتها أمام فكرة مشاهير السوشيال ميديا الذى تتم الاستعانة بهم فى الأعمال السينمائية لمجرد شهرتهم فقط ومن تأليف وإخراج وسام المدنى.

وشاركت وفاء عامر فى أولى حكايات مسلسل "إلا أنا" والتي تحمل عنوان "بنات موسى" ، والحكاية بطولة وفاء عامر، وصبرى فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد العمروسى وتأليف أمين جمال ومحمد محرز .

"بنات موسى" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج محمد أسامة وبطولة وفاء عامر، وصبرى فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجرعفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد العمروسى ومحمد درويش، وفتحي سالم، ورضوى جودة.