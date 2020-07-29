شاهد| حساب رجاء الجداوي ينشر صورا لها مع زوجها في رحلة حج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: نشر حساب الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، بموقع إنستجرام، صورا لها من زيارتها للأراضي المقدسة في عام 2006.

وظهرت رجاء في صور مع حفيدتها وزوجها الراحل حارس مرمى الإسماعيلي حسن مختار.

وعلق الحساب على الصور: "الحج منى 2006".

وتفاعل عدد من الفنانين منهم إيمان العاصي وبدرية طلبة ووفاء عامر ونهال عنبر وآيتن عامر وغيرهم، طالبين لها الرحمة، وقائلين: "وحشتينا".

يذكر أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي غادرت عالمنا بعد صراع مع فيروس كورونا، الذي أعلنت إصابتها به خلال عيد الفطر الماضي.

فيما تواصل ابنتها أميرة وحفيدتها "روضة" النشر والتواصل مع جمهورها عبر حساب الراحلة على إنستجرام.

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