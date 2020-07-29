محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان أحمد جمال فيديو ساخر عبر حسابه على تويتر، وهو يحلق شعره.

وظهر جمال في أحد صالونات الحلاقة، واستخدم أحد البرامج عبر هاتفه المحمول، لوضع نظارة شمسية على وجه.

وعلق: "الناس بتقص شعرها عادي.. أنا:....".

يذكر أن أحمد جمال أعلن عن طرح أغنيته الجديدة من غير مجاملة يوم 1 أغسطس المقبل، من كلمات أمير طعمية، ومن ألحانه، وتوزيع محمد شفيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو ساخر لأحمد جمال في صالون الحلاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.