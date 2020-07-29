شكرا لقرائتكم خبر عن 6ix9ine عنده عقدة من "الفلوس" لتتحول لعامل أساسى لتزيين صوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرف نجم الراب العالمى Tekashi 6ix9ine أنه من أكثر النجوم عشقا لجمع المال، حتى إنه لم يكتف بالإعلان عن بعض صفقاته التى تقدر بالملايين، إلا أنه يعشق التقاط الصور ممسكا بالمبالغ المالية الكبيرة، وهو ما يجعل صوره محط تركيز الكثيرين الذين يوجهون له الكثير من الانتقادات بسبب فكرة التقاطه الصور بهذه الطريقة وكأنه يستعرض ماله فقط.

وفى الحقيقة إن 6ix9ine يتبع هذه الطريقة وهى الاستعانة بالمال خلال التقاط الصور فقط بهدف جذب الأنظار وإثارة الجدل تجاهه وهو ما يدعمه ليكون متواجد دائما علي صفحات المجلات والمواقع ليس فقط بأعماله الفنية الناجحة، لكن أيضا بصورة وبإثارة الجدل المضمون له.

يذكر أن أكد Tekashi 6ix9ine أنه وقع مؤخرا صفقة ضخمة، وذلك من أجل إقامه حفل "بث مباشر"، وقد كانت الصفقة بقيمة 5 ملايين دولار مع GlobalStreamNow ليكون الحفل خاص بأغنيات ألبومه الغنائى الجديد والذى سيصدر قريبا، وأشار موقع TMZ إلى أن الحفل سيقام فى شهر سبتمبر المقبل وسيستمر لمدة ساعة واحدة فقط، يقدم 6ix9ine خلالها ما يقرب من 12 أغنية من ألبومه.



Tekashi 6ix9ine (1)



Tekashi 6ix9ine (2)

Advertisements



Tekashi 6ix9ine (2)



Tekashi 6ix9ine (3)



Tekashi 6ix9ine (3)



Tekashi 6ix9ine (5)