شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا يظهر صبرى فواز فى فيلم "30 مارس" مع دينا الشربينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان صبرى فواز دور مذيع فى إحدى القنوات الفضائية، ويتم القبض عليه خلال أحداث فيلم "30 مارس" للنجمة دينا الشربينى وأحمد الفيشاوى وخالد الصاوى، للمخرج أحمد خالد موسى ويدخل فى مواقف كثيرة مع أبطال العمل ويواصل أبطال الفيلم التصوير بشكل يومى حيت يتبقى لهم 4 أسابيع وينتهوا من التصوير بشكل نهائى.

فيلم "30 مارس" ينتمى لنوعية السيكو دراما وتدور أحداثه حول جريمة قتل تقلب حياة بطلة العمل دينا الشربينى ومعها الفنان أحمد الفيشاوى والذى يجسد دور مريض نفسى يتورط فى كثير من المشاكل.

Advertisements

فيلم "30 مارس" تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوي، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف سيتم الإعلان عنهم الأيام المقبلة.‎ ‎

ومن ناحية أخرى يصور صبرى فوزا مسلسل "أسود فاتح" للنجمة هيفاء وهبى، حيث يجسد ضمن أحداث العمل دور محامى يساعد بطلة العمل فى الخروج من السجن، بعد أن تقوم روجينا بتوريطها فى العديد من المشاكل، التى تدخلها السجن ظلما.

مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، ويشارك فى بطولته شريف سلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.