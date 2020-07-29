شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تهدد على إنستجرام: "أى حد هيكتب أى كلمة فيها إساءة هعمل تصرف مش لصالحه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هددت الفنانة صابرين، بعض متابعيها ممن يتنمرون ويستخدمون التعليقات التى تحتوى على ألفاظ غير لائقة ومسيئة، قائلة: "أى حد هيكتب أى كلمة فيها إساءة أو تنمر هعمل تصرف مش لصالحه".

وكتبت صابرين، عبر حسابها على انستجرام: "أى حد هيكتب أى كلمة فيها إساءة أو تنمر هعمل تصرف مش لصالحه"، وأضافت: "وقد أعذر من أنذر من هذه اللحظة"، فيما دعمت كلامها الفنانة رانيا يوسف، التى علقت لها باستخدام الإيموشنات المحفزة.



صابرين

من ناحية أخرى، تجسد الفنانة صابرين دور مهم وكوميدى خلال أحداث فيلم "النمس والإنس" للنجم محمد هنيدى، الذى انطلق تصويره الأيام الماضية، فهى من عشيرة الجن وتورط هنيدى فى العديد من المصائب فى إطار كوميدى، وبدأت تصوير مشاهدها فى استوديو شريف عرفة وهو الديكور الرئيسى للعمل ولم يستقر صناع العمل على موعد نهائى لعرض العمل فى السينمات حتى الآن، حيث حددت الجهة المنتجة خطة للتصوير وهى 6 أسابيع.

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فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أعمال محمد هنيدى.

وكان آخر ظهور لصابرين فى السينما كضيفة شرف فى فيلم "تراب الماس" للمخرج مروان حامد والذى تم عرضه عام 2018، وشارك فى بطولته آسر ياسين ومنة شلبى وماجد الكدوانى ومحمد ممدوح وإياد نصار وشيرين رضا وبيومى فؤاد وأحمد كمال وعزت العلايلى وعادل كريم وتأليف أحمد مراد.

وعرض لصابرين فى شهر رمضان الماضى مسلسل "ليالينا 80" على قناة CBC، تأليف أحمد عبد ألفتاح وإخراج أحمد صالح وبطولة صابرين، إياد نصار، غادة عادل، خالد الصأوى، ميدو عادل، نهى عابدين، محمد على رزق، محمد الشنقيرى، رنا رئيس، هبة عبد الغنى، منة عرفة، سارة التونسى، نورهان، هاجر الشرنوبى، حسنى شتا، محمد شاهين، صبرى عبد المنعم.