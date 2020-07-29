شكرا لقرائتكم خبر عن صناع فيلم Tenet يواجهون كورونا بإعلان عرضه فى أكثر من 70 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط انتشار جائحة فيروس كورونا، مازال هناك دور سينما فى مدينة نيويورك ولوس أنجلوس مغلقة، لكن هناك موزعين قادرين على إعادة فتح دول العرض من جديد، ورغم تأجيل عرض فيلم Tenet أكثر من مرة، سيتاح عرضه الآن لأول مرة فى الخارج فى أكثر من 70 دولة بدءًا من 26 أغسطس، تليها مدن أمريكية مختارة فى 3 سبتمبر قبل عطلة عيد العمال الطويلة حسبما، أكد موقع ‏hollywoodreporte.

كانت قررت شركة ‪Warner Bros‬، تأجيل فيلم‪ TENET ‬للمخرج العالمي كريستوفر نولان، لمرة أخرى، لأجل غير مسمى، بعد أن تم تحديد يوم 12 أغسطس القادم لعرضه فى صالات السينما العالمية.

وكان الفيلم قد تم تأجيله لعدم مرات خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتم تحديد عدة مواعيد سابقة لعرضه ولكن سرعان ما تم تأجيل عرضه عدة مرات حتى حصل على توقيت 12 أغسطس المقبل، وهو ما لم يكتمل بحسب ما أعلنت شركة الإنتاج منذ قليل.

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وفى تصريحات نقلها صحيفة فاريتي، لـ توبي إميريش، رئيس مجلس إدارة ‪Warner Bros‬، قال: "سنشارك تاريخ إصدار فيلم ‪Tenet‬، قريباً في 2020"، مضيفاً "كانت أهدافنا طوال هذه الفترة هي ضمان أعلى احتمالات النجاح لأفلامنا مع الاستعداد أيضًا لدعم شركاء المسرح لدينا بمحتوى جديد بمجرد أن يتمكنوا من إعادة فتحه بأمان".

العمل من بطولة آرون تايلور جونسون، روبرت باترسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يوري كولوكولنيكوف، مارتن دونوفان، كارينا فيلفا، ديمبل كاباديا، جوناثان كامب، كاتي ماكابي.

وتدور أحداث الفيلم الجديد Tenet، فى إطار دراما وتشويق وأكشن، وسيكون من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، ولم تكشف الشركة المنتجة عن قصة العمل الجديد، ولكنه ملحمة حركية جديدة، ستدور حول التجسس الدولي والتطور.