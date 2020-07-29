"يستحق شارعا باسمه".. أصالة تنعى دكتور محمد مشالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت الفنانة السورية أصالة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، دكتور محمد مشالي الشهير بـ "طبيب الغلابة"، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، كما طالبت بإطلاق اسمه على عدة شوارع في كل أنحاء الوطن العربي .

وكتبت: "هذا الإنسان من أروع الشّخصيّات الّتي مرّت في هذا الزّمان، ويستحقّ أنّ يُحفظ إسمه وما فعل وما أعطى وما داوى وما في كلّ كتاب يحكي قصص قلوب رحومه، يستحقّ شارعاً بإسمه في كلّ أنحاء الوطن العربيّ الكبير، أحبّه ملايين البشر أنا منّهم، دون أنّ نلتقيه، رحم الله طبيب الغلابة".

وأعلن نجل الدكتور محمد مشالي، وفاة والده فجر اليوم، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.