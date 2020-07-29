درس العلوم السياسية وهتف "الله أكبر" على المسرح .. معلومات عن رامي يوسف بعد ترشحه لجوائز "الإيمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

دخل الممثل الأمريكي من أصول مصرية رامي يوسف قائمة ترشيحات جوائز الإيمي عن فئة أفضل ممثل كوميدي عن مسلسله "Ramy".

وجاءت مشاركة رامي يوسف في الدورة الـ72، من المسابقة.

ونرصد لكم بعض المعلومات عن الممثل الأمريكي من أصول مصرية.

- ولد في نيويورك في 26 مارس 1991، لأبوين مصريين مسلمين.

- درس رامي العلوم السياسية قبل أن يتجه لهوليوود لدراسة التمثيل.

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- قدم رامي عددا من العروض والاسكتشات الكوميدية في بداية مسيرته الفنية، ومنها عروض "ستاند آب كوميدي".

- في 2012، كانت البداية الحقيقية له في هوليوود، إذ قدم أول أدواره من خلال مشاركته في مسلسل See Dad Run، كما شارك بالأداء الصوتي في فيلم الأنيميشن Hump، وجسد شخصية "عمر".

- بدأ الجمهور الأمريكي التعرف عليه عند ظهوره للمرة الأولى في برنامج "The Late Show" مع ستيفن كولبير، في عام 2017.

في أبريل الماضي، عُرض الجزء الأول من مسلسل "رامي"، الذي يتناول قصة حياة شاب مسلم يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعاني من صراع بين إيمانه بمعتقداته والانفتاح في المجتمع الأمريكي.

- عرض الجزء الثاني من مسلسل Ramy، مؤخرا، وأثير جدل كبير بسبب مشاركة ممثلة الأفلام الإباحية "ميا خليفة" في إحدى حلقات العمل.

- فاز بجائزة أفضل ممثل كوميدي في حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب في يناير الماضي، وحضر الحفل عدد من النجوم العالميين، وفور تسلمه الجائزة هتف "الله أكبر".

- تعاقد مؤخرا على تقديم الجزء الثالث من المسلسل، الذي حقق نجاحا كبيرا بجزأيه، من إنتاج شبكة Hulu.

- رغم النجاحات التي يحققها رامي في أمريكا، فإنه دائما ما يتحدث عن المعاملة المختلفة لكونه مسلما، آخرها ما تعرض له في مطار لوس أنجلوس لمجرد إنك مسلم، إذ نشر فيديو وصور عبر الاستوري الخاص به على موقع "إنستجرام"، وقال: "تفتيش عشوائي خاصة حينما تحمل اسم مسلم".