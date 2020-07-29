جو جوناس وصوفي تيرنر يستقبلان طفلتهما الأولى "ويلا" بسعادة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:42 صباحاً - للطفل الأول مكانة عظيمة لدى الأم والأب ، فهو بوابتهما الأولى للأمومة والأبوة المنتظرة بشغف لفترة طويلة من الزمن،وهو أول طفل يشعرهما بوجودهما العائلي وقدرة المرأة والرجل معاً صنع أسرة سعيدة.

وجوزيف آدم جوناس المعروف باسم جو جوناس وصوفي تيرنر كأي أبوين،كانا لأشهر طويلة شغوفين بولادة وقدوم طفلتهما الأولى "ويلا" حتى أتت واستقبلاها بسعادة.

إستقبل المغني جو جوناس "30 عاماً" وزوجته الممثلة صوفي تيرنر "24 عاماً" مولودتهما وطفلتهما الأولى يوم الأربعاء 22 تموز- يوليو 2020 الجاري في أحد مستشفيات مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

و رحبت نجمة "Game of Thrones صوفي تيرنر بها وأطلقت عليها إسم "ويلا – Willa وفقاً لما ذكرته وسائل إعلامية عالمية عديدة.

وكانت عدة وسائل إعلام قد ذكرت بأخبار صحفية، بأن صوفي تيرنر حامل بطفلها الأول من زوجها جو جوناس في فبراير 2020 .

الزوجان جو وصوفي لم يؤكدا وقتها الخبر رسمياً للحفاظ على خصوصية الحمل والولادة، ولكن في شهر مايو- أيار 2020 الماضي، تم رصد الزوجين جو جوناس وصوفي تيرنر في لوس أنجلوس حيث ظهر على صوفي أمارات الحمل بما لا يدعو للشك.

وكان الثنائي السعيد جو جوناس وصوفي تيرنر قد بدأت علاقتهما العاطفية عام 2016،وخطبا رسمياً في أكتوبر 2017 ،ثم تزوجا عام 2019 الماضي في لاس فيغاس بحفل زفاف رومانسي بحضور أفراد عائلتيهما وأصدقائهما.

وأكد مصدر مقرب: أن جو وصوفي كانا يعرفان ماذا يريدان منذ البداية،وبدء تكوين أسرة مبكراً كانت من ضمن خططهما الأساسية.

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