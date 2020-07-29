كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر "السيدة ميزل الرائعة" يتصدر ترشيحات جوائز إيمي التلفزيونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر المسلسل الكوميدي ”ذا مارفيلوس مسز ميزل“ (السيدة ميزل الرائعة) ترشيحات جوائز إيمي التلفزيونية ضمن قائمة ثرية بتنوعها والمنافسين الجدد.

وحصل ”ذا مارفيلوس مسز ميزل“ من إنتاج أمازون ستوديو على 20 ترشيحا من بينها الترشيح لجائزة أفضل ممثلة للنجمة ريتشل بروزناهان.

وتقدمت نتفليكس جميع الشبكات التلفزيونية برقم قياسي للترشيحات بلغ 160 ترشيحا لفنانين أو أعمال من بينها ”سترينجر ثينجز“ و“تايجر كينج“ و“أن بيليفابل“ و“أن أورثوذكس“. تلتها شبكة إتش.بي.أو بترشيحها لنيل 107 جوائز بينها ترشيح مفاجئ للممثلة ذات الثلاثة وعشرين عاما زندايا بطلة مسلسل ”يوفوريا“.

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ونال مسلسل ”ساكسيشن“ 18 ترشيحا من بينها تسع ترشيحات للممثلين. كما حصل مسلسل ”أوزارك“ على 28 ترشيحا من بينها الترشيح لأفضل ممثل وأفضل ممثلة لجيسون بيتمان ولورا ليني.

وجاءت نصف الأعمال المرشحة بفئة أفضل مسلسل كوميدي لأعمال جديدة على جائزة إيمي مثل ”ديد تو مي“ و“إنسيكيور“ بطولة إيسا راي.

وحصل مسلسل ”شيتس كريك“ الذي يتناول قصة عائلة ثرية تضطر للعيش في فندق متداع على 15 ترشيحا من بينها الترشيح لجائزة أفضل مسلسل كوميدي.

وسيقام حفل توزيع جوائز إيمي في 20 سبتمبر أيلول لكن لم يتضح بعد إذا كان سيذاع على الهواء مباشرة أو بحضور جمهور بسبب جائحة فيروس كورونا.