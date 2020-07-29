والد النجم المنتحر سوشانت سينغ راجبوت يتقدم ببلاغ ضد صديقة ابنه

رنا صلاح الدين - قال المفتش العام في الشرطة الهندية، أن والد الممثل الراحل سوشانت سينغ راجبوت قد تقدم ببلاغ ضد صديقة ابنه الممثلة ريا تشاكرابورتي، متهمًا إياها بالتحريض على الانتحار.

وأضاف أنه على الفور تم تكوين فريق بحث مكون من أربعة أفراد توجهوا إلى مومباي، وأكد أن الفريق سيجمع معلومات القضية ووثائق مهمة أخرى من شرطة مومباي. بحسب وكالة الأنباء الهندية.

توفي سوشانت منتحراً في 14 يونيو، وتقوم شرطة مومباي في الوقت الحالي بالتحقيق في القضية وسجلت بالفعل أقوال ريا الشهر الماضي، كما استجوبت الشرطة شقيقها شويك تشاكرابورتي فيما يتعلق بالقضية، إلى جانب استجواب 40 شخصًا على الأقل حتى الآن، بما في ذلك سانجاي ليلا بهنسالي وأديتيا تشوبرا والرئيس التنفيذي لشركة دارما للإنتاج أبورفا ميهتا.

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كانت ريا قد احتلت عناوين الصحف وتعرضت لاساءات بالغة في المعاملة منذ وفاة سوشانت، في وقت سابق من هذا الشهر، وشاركت على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام "سكرين شوت" لتهديد بألاغتصاب والقتل جاء اليها، وكتبت تحث شرطة الجرائم الإلكترونية على النظر في الأمر واتخاذ إجراءات ضد المستخدم.

في غضون ذلك، طلبت ريا من وزارة الداخلية إحالة القضية إلى مكتب التحقيقات المركزي، كتبت عل انستغرام "لقد مر الآن أكثر من شهر منذ وفاة سوشانت المفاجئة.

لدي ثقة كاملة في الحكومة، ولكن من أجل العدالة، أطلب منكم أن يبدأ جهاز CBI التحقيق في القضية، أريد فقط أن أفهم الضغوط التي دفعت سوشانت إلى اتخاذ هذه الخطوة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، ريا تشاكرابورتي".

ريا تشاكرابورتي