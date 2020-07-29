كيم كاردشيان تحاول حماية أطفالها من والدهم

رنا صلاح الدين - اخذت الأمور في عائلة كيم كاردشيان، منحى متأزم، وذلك منذ أن أعلن زوج نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كارشيان، النجم العالمي كاني ويست نيته الترشح لانتخابات أمريكا 2020.

ووفقا لموقع مجلة people تحاول نجمة تليفزيون الواقع التي اجتمعت مع زوجها لأول مرة منذ أسابيع يوم الاثنين الحفاظ على الأمور طبيعية قدر الإمكان أمام أبنائها الأربعة.

وكشف مصدر مقرب من عائلة النجمة العالمية إنها تحاول حماية الأطفال هي وجميع أفراد عائلتها وعزلهم عن كل ما أثير حول أبيهم وخلق جو من الحياة الطبيعية حولهم.

وكانت كيم كارشيان البالغة من العمر 39 عاما، قد سافرت إلى كانى ويست فى كودى، للتحدث معه وبدت الأمور مرهقة للغاية بالنسبة لكيم التى شوهدت تبكى خلال محادثة مع ويست.

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وأكد مصدر لمجلة people أن كيم كاردشيان، كانت عاطفية للغاية بشأن كل شيء يحدث ، كما أنها منهكة وتشعر بأذى شديد من كاني خاصة بعدما حاولت الوصول إليه عدة مرات وهو يتجاهلها وهذا وضع سيئ للغاية .

كيم كاردشيان

وشوهدت النجمة العالمية وهي في نوبة بكاء خلال لقائها مع زوجها نجم الراب الشهير كاني ويست أمس في وايومنج، وهو ما ظهر بوضوح في عدد من الصور التي نشرتها عدد من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها موقع "‪tmz‬" ‪الذي اكد ‬ " أن كيم كاردشيان لم تيأس من تقديم النصائح لزوجها وخاصة في هذه المرحلة التي يستعد فيها ويست للترشح للرئاسة للولايات المتحدة الأمريكية .

وظهرت كيم كاردشيان، مستاءة بشكل واضح، وكان بسبب دخولها في نوبة البكاء خلال حديثها مع ويست حيث لفتت الأنظار برد فعلها هو أنها كانت تحاول من جديد إقناعه الحصول على المساعدة الطبية اللازمة بسبب إصابته من اضطراب ثنائي القطب، ولكنه حتى الآن غير مستجيب تماما لنصائحها.