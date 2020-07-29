جمهور جوني ديب يستقبله في المحكمة.. صور

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رنا صلاح الدين - جوني ديب
حضر النجم والممثل الأمريكي الشهير جوني ديب جلسته، يوم الثلاثاء 27 يوليو، في قضية التشهير التي رفعها ضد زوجته السابقة الممثلة الأمريكية أمبر هيرد، وصحيفة ذا صن البريطانية التي ساندتها.
النجم العالمي جوني ديب، ظهر وهو يحيي معجبيه الذين انتظروا في ساحة المحكمة البريطانية العليا بعدما تغيب النجم العالمي عن جلسة امس.
امبر هيرد
وحضرت النجمة العالمية أمبر هيرد الجلسة وهي في كامل أناقتها مرتدية فستان أسود طويل مكشوف من الساق مع الشعر المموج وتمسك بيد محاميتها.
ورفع جوني ديب دعوى قضائية ضد صحيفة "ذا صن" البريطانية ورئيس تحريرها بعدما وصفوه بالزوج الخافق في مقال رأي، وأنه تعدى بالضرب على زوجته الممثلة الأمريكية آمبر هيرد بسبب إدمانه المخدرات.
امبر هيرد
وشهدت الصراعات القضائية بين النجم العالمي جوني ديب وزوجته السابقة الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، تطورات جديدة وصلت إلى حد اتهامها بالخيانة الزوجية.
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