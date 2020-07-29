عامر خان وكارينا كابور يستأنفان تصوير النسخة الهندية من "فورست جامب"

رنا صلاح الدين - من المقرر أن يجتمع عامر خان وكارينا كابور خان في النسخة الهندية الرسمية من فيلم النجم الأمركي توم هانكس Tom Hanks من"فورست جامب" Forrest Gump بعنوان Laal Singh Chaddha.

كان من المقرر إطلاق الفيلم خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد هذا العام، لكن توقف التصوير بسبب جائحة فيروس كورونا. بحسب ما ذكرته مجلة "فيلم فير".

بعد أربعة أشهر، يبدو أن الفيلم سيعود للتصوير مرة أخرى، وبحسب التقارير المتداولة تقرير، يخطط كل من عامر خان والمخرج أدفيت تشاندان لإنهاء مرحلة التصوير المتبقي في جورجيا وتركيا منذ أن تم استبعاد التصوير في الهند.

يدعي التقرير أن نحو 30 ٪ من الفيلم لا يزال متبقيًا، ويريد المنتجون الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن. كما أكد التقرير أنه من الطبيعي أن يتأخر إصدار الفيلم. ومع ذلك، من المتوقع أن تظهر معلومات جديدة عن تاريخ إطلاقه بمجرد الانتهاء من التصوير.

الفيلم من تأليف الكاتب “أتول كولكارني”، والإخراج لـ أدفيت تشاندان الذي أخرج فيلم سيكريت سوبر ستار من انتاج عامر خان، وظهر خلاله في وقت قصير على الشاشة ، كما حقق نجاحًا كبيرا .أما الإنتاج للفيام الجديد فسيكون أيضا لعامر خان، بالاشتراك مع “Viacom18 Motion Pictures” للإنتاج السينمائي.