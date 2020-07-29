بيلا حديد تخطف الأنظار بإطلالتها فى نيويورك

رنا صلاح الدين - بيلا حديد

النجمة والسوبر موديل الأمريكية والفلشطينية الأصل بيلا حديد، شعبية جارفة حول العالم، حيث يتخذها قطاع كبير من نساء العالم كإحدى أهم أيقونات الجمال والموضة.

بيلا حديد

وكانت عدسات مصورى "البابارتزى"، قد التقطت عدة صور لبيلا حديد خلال قيامها ببعض المهام فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ظهرت النجمة العالمية البالغة من العمر 23 عاما بإطلالة أنيقة خاطفة للأنظار، وارتدت بلوزة منقوشة منمقة مع جينز " high-waist "، بينما اختارت حذائها من مجموعة تصميمات " Alexander Wang " ووصل سعرها الي 586 جنيها إسترلينيا.

بيلا حديد

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وظهرت بيلا حديد، بعدد من الصور وهى تمزح مع إحدى صديقاتها بعد تبادل أطراف الحديث، وهى الفتاة التى رافقتها فى نيويورك .

بيلا حديد

وعلى جانب أخر، نشرت بيلا حديد، مؤخرا على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" والتي تضم أكثر من 31.8 مليون شخص عدة صور ومقاطع فيديو لها خلال قيامها بعمل "مرجيحة" من الخشب باستخدام "الشينيور" والحبل، وقامت بيلا بطلائها بألوان زاهية ومبهجة، وهو ما جعل الكثير من محبيها ومعجبيها يؤكدون أنها تمتلك الكثير من المهارات والهوايات المميزة.

بيلا حديد