الرئيس اليمني يكلف الدكتور معين عبدالملك بتشكيل حكومة جديدة المزيد

الخليج 365 - عدنالأربعاء 2020/7/29 04:38 ص بتوقيت أبوظبي
كلّف الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الدكتور معين عبدالملك، بتشكيل حكومة التوافق الجديدة بين المحافظات الشمالية والجنوبية، بناء على اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية.
وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية، فجر الأربعاء، أن الرئيس هادي، أصدر قرار جمهوريا، قضى بتكليف، معين عبدالملك بتشكيل الحكومة الجديدة تأكيدا لما انفردت به ”الخليج 365”، في وقت سابق الثلاثاء، نقلا عن مصادر بالحكومة اليمنية.
ونص القرار على استمرار الحكومة الحالية بتصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
ولم يتطرق القرار لمزيد من التفاصيل، لكن مصادر، كانت أكدت لـ"الخليج 365"، أن الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وباقي المكونات وافقوا على استمرار معين عبدالملك في رئاسة الحكومة المشتركة التي سيتم تشكيلها بالمناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية.
وتتألف الحكومة المرتقبة من 24 حقيبة وزارية فقط، وسيتم توزيعها بالمناصفة بين محافظات الشمال والجنوب، وذلك بعد تقليص نحو 10 وزارات عن الحكومة الحالية.
وبموجب آلية اتفاق الرياض التي قدمتها السعودية، سيكون التشكيل خلال 30 يوما من صدور القرار.
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