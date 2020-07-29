شكرا لقرائتكم خبر عن CBC تذيع آخر ظهور للراحلة رجاء الجداوى فى برنامج "هزر فزر" مع هنا الزاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيد قناة CBC إذاعة حلقة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى فى برنامج "هزر فزر" أولى تجارب النجمة هنا الزاهد فى عالم البرامج ، وذلك يومى الجمعة والسبت المقبلين أول وثانى أيام عيد الأضحى المبارك، فى تمام الساعة 11 مساء .

وشاركت الفنانة رجاء الجداوى قبل رحيلها فى فيلم "توأم روحي" المقرر طرحه فى عيد الأضحى المقبل بدور العرض السينمائى فى مصر، وذلك بعدما انتهت كل عمليات المونتاج والمكساج والتصوير الخاصة بالفيلم، ويعد هذا العمل هو الأخير للراحلة رجاء الجداوى بالسينما، والذى انتهت من تصويره منذ فترة قبل انتشار فيروس كورونا الذى راحت ضحيته.

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الفيلم يقوم ببطولته كل من الفنانين حسن الرداد وأمينة خليل، حيث يقدمان الأدوار الرئيسية بالفيلم، حيث يدور العمل فى إطار رومانسي، وهو من تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن.

بينما تعمل الفنانة هنا الزاهد على التحضير لبطولة فيلم جديد للأطفال تقدم فيه شخصية الدمية الشهيرة "باربى"، ليكون الفيلم الأول من نوعه فى مصر، حيث تعد هنا الزاهد من الفنانات اللاتى يمتلكن شعبية كبيرة لدى الأطفال إضافة إلى أن الكثيرين يشبهوهونا بـ "باربى" وهو ما دفعها للأقدام على تقديم هذا العمل.