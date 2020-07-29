شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال عن ألبوم حميد الشاعرى: "تحفة.. وأنا عامل غنوة هتعجبكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان رامى جمال، عن تعاونه مع النجم حميد الشاعرى، فى ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبا، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام، صورة له مع الكابو والموزع توما من داخل الاستوديو، صحبها بتعليق: "الأستاذ الكبير حميد الشاعرى وأخويا الموزع العبقرى توما، حالا من الاستوديو، ألبوم تحفه وأنا عامل غنوة إن شاء الله تعجبكم".

ويضع حميد الشاعرى، اللمسات النهائية على ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث يتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمن الشعراء عزيز الشافعى، صابر كمال، محمد البوغة، مدحت العدل، أحمد حسن راؤول، محمود صلاح، أمير طعمية وأحمد حبيب.





ومن الملحنين محمد رحيم، بلال سرور، مصطفى شوقى، أحمد زعيم، عمرو الشاذلى، ولحن أيضًا حميد لنفسه عددًا من الأغانى فى الألبوم، الذى ينفذ توزيعات أغانيه بنفسه.

وطرح حميد الشاعرى مؤخراً أغنية ديو بمشاركة كل من إيهاب توفيق وهشام عباس ومصطفى قمر بعنوان "قادرين"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ولاقت إعجاب الجمهور، الذى أشاد بها عبر وسائل التواصل الاجتماعى "السوشيال".