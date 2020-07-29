شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا المسعودى تنضم لـ"حكايات بنات 5" وتجسد دور شريرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة التونسية يسرا المسعودى لأسرة الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات" الذى يتم تصويره حالياً لعرضه على قناة ON خلال الفترة المقبل، حيث تجسد شخصية فتاة شريرة تدعى "دودى" تعمل فى شركة وتحاول طوال الوقت تدبير المكائد لإبعاد جميلة (أسماء جلال) عن معتز (محمد يسرى).

"حكايات بنات 5" تأليف نهال سماحة ومحمد عبد العزيز وماريان هانى وإشراف على الكتابة أحمد شوقى وإخراج مصطفى أبو سيف وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة المنتج طارق الجناينى وبطولة ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، رمزى لينر، أحمد كرارة، محمد يسرى، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، تامر هشام وناهد رشدى.

وفى سياق آخر تصور يسرا المسعودى حالياً مشاهدها في فيلم "صابر وراضى" مع أحمد آدم وإخراج أكرم فريد والذى تجسد فيه تجسد دور فتاة غنية جداً ووالدها رجل أعمال ملياردير ولكنها تتعرض للعديد من الصدمات، والعمل أليف محمد نبوى وعلاء حسن ويشارك فى بطولته رزان مغربى ومحسن محيى الدين ومحمد مهرجان وسلوى عثمان وفريدة ويوسف حسام.