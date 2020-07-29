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أول تعليق من النجمة الهندية "آيشواريا راى" بعد تعافيها من كورونا.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة الهندية آيشواريا راى، عن سعادتها بمحبة الناس ودعائهم لها ولأسرتها حتى الشفاء من إصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد – 19"، مقدمة الشكر لهم لما قدموه من دعوات وقلق عليهم، قائلة لهم: "أنا مديونة لكم للأبد".

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وكتبت أيشورايا عبر حسابها على انستجرام: "أشكركم كثيرًا جدًا على دعواتكم وصلواتكم وقلقكم وأمنياتكم وحبكم لملاكى الصغير آراذيا ووالدى أميتاب وأبهيشيك وأنا"، مضيفة: "أعتبر نفسى مديونة لكم للأبد، بارك الله فيكم جميعًا، لكم دائمًا حبى وصلواتى لتكونوا فى أفضل حال ومن حولكم، كونوا جيدين وأمنين وليبارككم الله، أحبكم جميعا".

 

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وكان الممثل الهندى أبهيشيك باتشان، أعلن تعافى زوجته نجمة السينما الهندية آيشواريا راى وابنتهما آراذيا البالغة من العمر ثمانى سنوات من مرض كوفيد-19 وخروجهما من المستشفى بعد قضاء عشرة أيام هناك.

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وما زال أبهيشيك ووالده النجم الشهير أميتاب باتشان (77 عاما) يتعافيان من المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى مستشفى فى مومباى.

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وكتب أبهيشيك على تويتر يقول: "جاءت فحوص آيشواريا وآراذيا سلبية للفيروس وخرجتا من المستشفى وستكونان فى المنزل، وما زلت أنا وأبى بالمستشفى تحت رعاية الفريق الطبى".

 

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وتأكدت إصابة أميتاب باتشان وابنه بالمرض فى 11 يوليو، وجاءت فحوص راى وابنتها إيجابية فى اليوم التالى لكنهما لم تدخلا المستشفى حتى يوم 17 يوليو بعد أن ظهرت عليهما أعراض المرض وفقا لوسائل إعلام محلية، لتصبح أفراد أسرة باتشان أشهر شخصيات فى الهند يصيبها الوباء.

 

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وعملت آيشواريا راى، 46 عاما، فى عدد من أفلام بوليوود وهوليوود، وهى سفيرة علامات تجارية لبعض الشركات العالمية، بما فيها شركة لوريال لمستحضرات التجميل، وأميتاب باتشان أحد أكثر النجوم الهنود شعبية، وصلى معجبوه فى مختلف أنحاء الهند لطلب الشفاء العاجل له.

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