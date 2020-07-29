شكرا لقرائتكم خبر عن بتودينى وتجيبنى.. فريق ويجز يطرح أغنية فيلم الغسالة قبل عرضه فى العيد "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح فريق ويجز الغنائى، أغنية "بتودينى وتجيبنى" والأغنية الرسمية لفيلم "الغسالة" لهنا الزاهد وأحمد حاتم، قبل عرضه رسميا فى دور السينما أول أيام عيد الأضحى المبارك، وهى من كلمات وألحان فريق ويجز، إخراج عصام عبد الحميد.

فيلم "الغسالة" يشارك فى بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومى فؤاد وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.





وتدور الغسالة حول عمر، الذى يحاول استخدامها كآلة زمن للتخلص من الشوائب التى تمنعه من الارتباط بحب حياته، والفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية.

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وفى الغسالة يعود الثنائى أحمد حاتم وهنا الزاهد إلى التعاون مجدداً بعد فيلم قصة حب الذى حقق نجاحاً فى موسم عيد الحب 2019.

وعادت دور العرض للعمل مرة أخرى بنسبة 25 % من طاقة استعيانها وذلك بعد اغلاق 3 أشهر، مع توقعات بزيادة نسبة التشغيل إلى 50 % بعد المذكرة التى تقدمت بها غرفة صناعة السينما إلى مجلس الوزراء لزيادة نسبة تشغيل دور العرض محاولة لإعادة الحياة مرة أخرى ولتشجيع المنتجين على طرح أفلام جديدة.