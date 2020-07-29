شكرا لقرائتكم خبر عن "شاف حياته".. أكمل رسلان يعود بـ6 كليبات جديدة بعد غياب 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب أكمل رسلان من تصوير 6 كليبات، أغانى ألبومه الجديد، ومن المقرر أن يتم طرح أغنية من الألبوم كل أسبوعين، حتى تأخذ كل أغنية حقها فى الاستماع والمشاهدة ككليب، وقال رسلان لـ"الخليج 365"، عقب طرح كل أغنية بمفردها سيتم طرح الألبوم كاملا فى النهاية جملة واحدة، بعنوان "شاف حياته".

ويتعاون المطرب أكمل رسلان فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء يتعاون مع كل من أحمد على موسى، وأيمن شوقى، وهيثم سليم، أما الملحنين فيتعاون مع كل من ياسر أنور، وحسام البجيرمى، وعمرو عدلى، وأدم حسين، أما التوزيع فيتعاون مع كل من طارق توكل، وعمرو عبد الفتاح.

من ناحية أخرى قام أكمل بتغيير اللوك الخاص به ليعود بعد غياب أربع سنوات إلى الساحة الفنية بمينى ألبوم ويحمل اسم "شاف حياته".





يذكر أن آخر ألبومات أكمل "سايب علامة" الذى طرح فى 2016، وضم 12 أغنية، تعامل فيها مع مجموعة من الشعراء، فيما لحّن ياسر نور جميع أغانى الألبوم، ونفس الحال مع الموزع طارق توكل، الذى وزع كل الأغانى، وجاءت الأغانى كالتالى: أغنية "ولا غلطة" كلمات أحمد على موسى، الذى قدّم معه أيضًا 6 أغنيات أخرى، وهى "هيموت" و"ابعد عنى" و"الاقتراب ممنوع" و"مستغناش عنه" و"برة حياتى" و"لكل جرح دواه".