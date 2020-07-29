فن ومشاهير

مروة ناجى لـ"تلفزيون الخليج 365": أغانى المهرجانات أثبتت وجودها فى العالم كله

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى لـ"تلفزيون الخليج 365": أغانى المهرجانات أثبتت وجودها فى العالم كله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المطربة مروة ناجى خلال لقائها مع تلفزيون الخليج 365، أنا لست ضد أغانى المهرجانات ، ولست ضد مغنييها، على العكس أعتبر أن أغانى المهرجانات استطاعت أن تثبت وجودها فى العالم كله ، وأصبحت نسب المشاهدة لها عالية جدا ، لذا أرى أننا لابد أن نعترف بأغانى المهرجانات فى الوقت الحالى ونعترف بنجاحها بقوة، فأنا مع أغانى المهرجانات . 

 

وأضافت مروة ناجى ، ليس لدى أى مشكلة فى عمل دويتو غنائى مع أحد مطربى المهرجانات ، ولكن سيكون تركيزى الأساسى على كلام الأغنية والفكرة التى تحملها، ولكن يعتبر نقدى الوحيد لأغانى المهرجانات وجود بعض الكلمات الخارجة فى بعض الأغانى الذى لا يستطيع أحد أن يسمعها أو أن أجعل أولادى يسمعونها . 

 

 

يذكر أن المطربة مروة ناجى قد طرحت أغنية جديدة تحمل اسم " عايشة بيك " على طريقة الفديو كليب ، والأغنية من كلمات هانى عبد الرحمن ، وألحان محمد صبرى ، وتوزيع محمد شفيق ، وإخراج الكليب أحمد جريزمان على الليوتيوب ، كما طرحت أيضا مؤخرا أغنية جديدة بطريقة الفديو كليب بعنوان " لما لقيتك " وتم تصوير الكليب بالكامل فى لبنان ، والأغنية من كلمات أحمد المالكى ، وألحان مصطفى العسال  ،وتوزيع محمد مجدى ، وإخراج فادى حداد ، وبعد عرضها تلقت المطربة مروة ناجى الكثير من التهنئة من الوسط االفنى مثل الفنانة زينة ، والمطرب حسام حبيب ، والفنان إيهاب فهمى ، والملحن عزيز الشافعى ، والملحن محد رفاعى ، والإعلامى محمد نشأت ، والمخرجة بتول عرفه . 

 

Advertisements
9d8f2f53-d38b-4050-b832-1f5f82748fad

 

 

65aba8a2-72c0-419d-a50e-ded6eca8f0c5

 

 

218f553b-17cf-4d9a-a394-5d3c00672292

 

 

612a93a9-e234-4dbc-945f-98d7234eba33

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مروة ناجى لـ"تلفزيون الخليج 365": أغانى المهرجانات أثبتت وجودها فى العالم كله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا