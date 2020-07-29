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شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى لـ"تلفزيون الخليج 365": أغانى المهرجانات أثبتت وجودها فى العالم كله والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت مروة ناجى ، ليس لدى أى مشكلة فى عمل دويتو غنائى مع أحد مطربى المهرجانات ، ولكن سيكون تركيزى الأساسى على كلام الأغنية والفكرة التى تحملها، ولكن يعتبر نقدى الوحيد لأغانى المهرجانات وجود بعض الكلمات الخارجة فى بعض الأغانى الذى لا يستطيع أحد أن يسمعها أو أن أجعل أولادى يسمعونها .
يذكر أن المطربة مروة ناجى قد طرحت أغنية جديدة تحمل اسم " عايشة بيك " على طريقة الفديو كليب ، والأغنية من كلمات هانى عبد الرحمن ، وألحان محمد صبرى ، وتوزيع محمد شفيق ، وإخراج الكليب أحمد جريزمان على الليوتيوب ، كما طرحت أيضا مؤخرا أغنية جديدة بطريقة الفديو كليب بعنوان " لما لقيتك " وتم تصوير الكليب بالكامل فى لبنان ، والأغنية من كلمات أحمد المالكى ، وألحان مصطفى العسال ،وتوزيع محمد مجدى ، وإخراج فادى حداد ، وبعد عرضها تلقت المطربة مروة ناجى الكثير من التهنئة من الوسط االفنى مثل الفنانة زينة ، والمطرب حسام حبيب ، والفنان إيهاب فهمى ، والملحن عزيز الشافعى ، والملحن محد رفاعى ، والإعلامى محمد نشأت ، والمخرجة بتول عرفه .
كانت هذه تفاصيل خبر مروة ناجى لـ"تلفزيون الخليج 365": أغانى المهرجانات أثبتت وجودها فى العالم كله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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